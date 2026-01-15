Chedraui abrirá 152 nuevas sucursales en 2026

La empresa de autoservicio Chedraui prepara una agresiva estrategia de precios bajos y la apertura de hasta 152 sucursales de sus distintas marcas, según lo estipulado en su guía de resultados para el ejercicio fiscal 2026. La compañía proyecta un crecimiento de hasta el 4 por ciento en sus ventas a tiendas comparables en México, impulsado por un ambicioso plan de expansión que prioriza la eficiencia operativa para absorber costos laborales sin afectar la rentabilidad.

El enfoque de crecimiento de Chedraui se concentrará principalmente en formatos de proximidad para aumentar su presencia en el mercado nacional. De las nuevas aperturas, 130 corresponderán al formato Supercito, mientras que el resto se dividirá en 9 tiendas tradicionales, 7 Super Chedraui, una unidad Arteli, cuatro sucursales de El Super y una de la marca Fiesta.

Con estas acciones, la firma busca una expansión del 5.7 por ciento en su piso de ventas en territorio mexicano. Asimismo, la organización pretende mantener la estabilidad en su margen EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), apoyándose en un control estricto de los gastos y una logística mejorada.

En lo que respecta a Chedraui Estados Unidos, la perspectiva para la primera mitad de 2026 reconoce desafíos significativos derivados de políticas migratorias más estrictas, lo que continuará presionando el flujo de clientes en las tiendas. No obstante, la empresa prevé que la eliminación de costos duplicados permita una expansión del margen EBITDA de hasta 60 puntos base en la división estadounidense, donde también se planea la apertura de cinco nuevas tiendas.

A nivel consolidado, la inversión de capital representará el 3.3 por ciento de sus ventas anuales. La compañía mantendrá una estructura financiera sólida con una razón de deuda bancaria neta negativa respecto al EBITDA. Sobre este punto, la empresa aseguró que la estrategia global refleja una apuesta por la eficiencia operativa y el control de gastos como motores principales para mitigar la volatilidad económica.

En el ámbito social, la cadena reafirmó su participación en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Mediante este acuerdo, renovado por la administración federal actual, se garantiza que el precio de los 24 productos de la canasta básica no supere los 910 pesos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que con estos acuerdos y la voluntad de inversión en el país se lograrán mejores resultados en 2026.

