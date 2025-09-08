‘El Chelelo’, líder de La Compañía, recibe 31 años por narcotráfico en Estados Unidos

Eleazar Medina-Rojas, alias “El Chelelo”, exmiembro de Los Zetas y líder del grupo criminal La Compañía, fue sentenciado este 8 de septiembre de 2025 en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, a más de 31 años de prisión por conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana. Además, deberá pagar 26.5 millones de dólares en decomisos.

Control de rutas y tráfico de drogas

Durante más de una década, Medina-Rojas operó rutas de narcotráfico hacia Brownsville, Laredo y McAllen, Texas, importando 450 kg de cocaína y 90,000 kg de marihuana. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, utilizó violencia extrema para ascender en la jerarquía de Los Zetas y luego de La Compañía, eliminando a quienes obstaculizaban sus operaciones.

Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino del DOJ, afirmó que la sentencia es un “poderoso recordatorio de que los miembros violentos de los cárteles serán llevados ante la justicia”.

Historial criminal y detenciones en México

Entre 2000 y 2010, Medina-Rojas coordinó operaciones de tráfico de drogas y armas, recibiendo apoyo de miembros de Los Zetas como Jaime González Durán, alias “El Hummer”.

Fue detenido varias veces en México:

2007: Nuevo León, por la SEDENA

2016: Nuevo Laredo, por la SEMAR

2018: Mérida, Yucatán, por una infracción de tránsito

Permaneció en prisión hasta su extradición a Estados Unidos en julio de 2023.

Investigación y Operación ‘Recuperemos América’

La investigación fue realizada por la División Houston de la DEA, con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. Los fiscales Jayce Born, Kirk Handrich y Hunter Smith llevaron el caso.

La sentencia se enmarca en la Operación ‘Recuperemos América’, que busca eliminar cárteles y proteger comunidades estadounidenses mediante coordinación de recursos de seguridad y proyectos contra el crimen organizado.