Chelsea y Bayer Leverkusen se enfrentan en amistoso de pretemporada este 8 de agosto en Stamford Bridge.

El Chelsea FC se prepara para su primer amistoso de pretemporada tras la exitosa campaña que lo coronó campeón del Mundial de Clubes. Este viernes a las 19:00 BST (20:00 hora local en España, 13:00 hora centro de México), los Blues recibirán al Bayer Leverkusen en el icónico estadio Stamford Bridge.

El partido será una oportunidad para que el técnico Xabi Alonso pruebe nuevas tácticas y dé minutos a jóvenes promesas como Estevao, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Cole Palmer y Liam Delap, quienes podrían hacer su debut oficial con el equipo. En contraste, el delantero Nicolas Jackson quedó fuera de la convocatoria en medio de rumores sobre su futuro en el club.

Para Chelsea, esta pretemporada será corta y exigente, con solo 13 días de preparación y un plan de entrenamientos “microdosificados” diseñado para evitar lesiones y preparar a la plantilla para la próxima temporada de la Premier League.

Por su parte, Bayer Leverkusen llega dirigido por Erik ten Hag, quien busca consolidar su proyecto tras algunas derrotas iniciales. El equipo alemán espera poner a prueba su plantilla contra un rival de alto nivel y afinar detalles para la Bundesliga.

Este enfrentamiento promete intensidad, nuevas figuras y el inicio oficial de la puesta a punto de ambos equipos para sus respectivas ligas

¿Dónde y a qué hora ver el Chelsea vs Bayer Leverkusen?

El esperado amistoso entre Chelsea y Bayer Leverkusen se disputará este 8 de agosto de 2025 y podrá verse en vivo por Channel 5 en el Reino Unido y vía streaming en DAZN, disponible en varios países. En Estados Unidos, el encuentro se transmitirá a través de Paramount+ y CBS Sports Golazo.

Horarios por país:

Londres: 19:00 (BST)

España: 20:00 (CEST)

Ciudad de México: 13:00 (CDT)

La Paz, México: 12:00 (MST)

Argentina: 15:00 (ART)

Chile: 14:00 (CLT)

Colombia: 13:00 (COT)