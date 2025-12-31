Chepe Express aumentará tarifas en 2026: un viaje único por las Barrancas del Cobre

Viajar a bordo del Chepe Express, el legendario tren que atraviesa la Sierra Tarahumara y las Barrancas del Cobre, seguirá siendo una de las experiencias turísticas más espectaculares de México, aunque a partir de 2026 tendrá un aumento aproximado del 10 % en sus boletos.

El trayecto de nueve horas conecta Los Mochis, Sinaloa, con Creel, Chihuahua, Pueblo Mágico en el corazón de la Sierra Tarahumara. Durante el recorrido, los pasajeros cruzan túneles, puentes y cañones profundos, considerados entre los más impresionantes del país.

El Chepe Express realiza cinco paradas clave, que permiten a los viajeros explorar la diversidad cultural, histórica y natural del norte de México:

El Fuerte , Pueblo Mágico de arquitectura colonial y famoso por la leyenda de El Zorro.

Bahuichivo , punto de acceso a comunidades indígenas rarámuris.

Divisadero, mirador natural donde se aprecian los cañones más profundos de las Barrancas del Cobre.

El tren combina paisajes espectaculares con servicio turístico de alta gama, ofreciendo vagones cómodos, atención personalizada y un ambiente diseñado para que el trayecto sea parte esencial de la experiencia. Los pasajeros pueden descender en cualquiera de las paradas y continuar su viaje posteriormente, permitiendo explorar con calma cada región de las Barrancas del Cobre.

LEE MÁS: Turistas y locales en Quintana Roo no confían en el Tren Maya

Con el aumento de tarifas, el Chepe Express se perfila como una experiencia aún más exclusiva, aunque continúa siendo considerado por muchos viajeros como un viaje único en la vida, capaz de justificar el ajuste por la magnitud de los paisajes y la riqueza cultural que ofrece.

A pesar del incremento, el tren mantiene su posición como uno de los productos turísticos ferroviarios más importantes de México, atrayendo a visitantes nacionales y extranjeros que buscan conocer las Barrancas del Cobre desde una perspectiva privilegiada: sobre rieles y entre montañas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO