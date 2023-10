Cher deslumbra en su debut navideño junto a Stevie Wonder, Michael Bublé y Cyndi Lauper

Cher, la icónica artista y diva del pop, ha vuelto con un estruendoso regreso en el mundo de la música con el lanzamiento de su primer álbum de estudio en cinco años: “Christmas”. Este álbum, que abraza la festividad navideña con 13 canciones, marca un hito en su carrera, incluyendo una combinación de clásicos navideños y cuatro temas originales que reflejan su versatilidad musical.

Entre los aspectos más destacados de este nuevo lanzamiento se encuentran las colaboraciones con renombrados artistas de la talla de Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper y Tyga, que brindan una diversidad y riqueza únicas a cada pista. Cher expresó su orgullo por este álbum, afirmando que es una de sus obras más destacadas y significativas.

“Un pegajoso tema dance que evoca una festiva noche llena de energía”

El tema principal del álbum, “DJ Play a Christmas Song”, compuesto por Sarah Hudson y su equipo, ha sido elogiado por varios medios internacionales. The Guardian lo describe como un pegajoso tema dance que evoca una festiva noche llena de energía. Mientras tanto, Consequence lo califica como un himno rebelde para aquellos que alguna vez escucharon advertencias sobre el comportamiento necesario para que Papá Noel visite sus hogares.

El proceso de creación del álbum tuvo lugar principalmente en Los Ángeles y Londres, con la producción a cargo del reconocido Mark Taylor, conocido por su trabajo en “Believe”. Además, se destaca que cuatro nuevas canciones del álbum fueron contribuciones del equipo de Sarah Hudson, conocido por su trabajo con artistas de renombre como Dua Lipa, Katy Perry y Troye Sivan.

El álbum incluye colaboraciones excepcionales, como “What Christmas Means To Me” con Stevie Wonder, donde Cher expresó su emoción y asombro al grabar junto a la leyenda, resaltando el impacto personal que la música de Wonder ha tenido en su vida.

¿Quién interpreta la espectacular canción Christmas?

La canción “Christmas (Baby Please Come Home)” cuenta con la emotiva voz de Darlene Love, quien originalmente la grabó con Phil Spector, incluso con la voz de fondo de una joven Cher de 17 años. Además, se incluye una encantadora versión de “Home” en colaboración con Michael Bublé.

Este lanzamiento, el cual está disponible en diversas plataformas musicales, es una oda a la temporada navideña que ofrece a los seguidores de Cher una nueva perspectiva de su talento artístico y su capacidad para reinventarse una vez más en el escenario musical.

I answered a call from Cher 🤯

It turned into recording a duet! 🤯🤯 Still hard to believe it’s true. pic.twitter.com/0RIaBfnzzf — Michael Bublé (@MichaelBuble) October 8, 2023

Para disfrutar del álbum y sumergirse en esta fusión de clásicos navideños y originales, se invita al público a escuchar “Christmas” en su plataforma musical favorita.