Chicas pesadas y sus protagonistas a 19 años del filme

La película “Chicas Pesadas o Mean Girls” fue todo un éxito por muchas razones, pero a poco más de 19 años del filme, te has preguntado como luce el maravilloso elenco.

Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfrien, Lacey Chabert y Lizzy Caplan fueron las cinco chicas que pasaron a la historia con este filme, aquí un poco de lo hecho por cada una de ellas en los últimos tiempos.

Tras Chicas Pesadas, Lohan protagonizó películas como Golpe de Suerte, Georgia Rule, Sé quién me mató, Machete y Tentaciones oscuras. En televisión, tuvo papeles recurrentes en Ugly Betty y protagonizó a Elizabeth Taylor en la película Liz & Dick. En julio de este año, Lohan dio a luz su primer bebé.

Rachel McAdams fue catapultada con Chicas Pesadas, logrando importantes protagónicos tales como Diario de una pasión y Los caza novias hasta Medianoche en París y Spotlight, por el que fue nominada al Oscar. En la pantalla chica tuvo un papel protagónico en la segunda temporada de True Detective de HBO.

La carrera de Lacey Chabert siguio su curso logrando participación en varios doblajes como Los Thornberrys y en la primera temporada de Padre de familia, también ha participado en filmes y programas como The Dancing Detective: A Deadly Tango en junio de este año

Amanda Seyfried a lo largo de los años también ha tenido una gran participación en películas de renombre tales como Mamma Mia! , Los Miserables, Ted 1 y 2, así como La Chica de la capa roja. Fue nominada al Oscar por su interpretación de Marion Davies en Mank y en 2022 ganó un Emmy por Elizabeth Holmes, en The Dropout.

Por su parte, Lizzy Caplan ha participado en películas como Cloverfield, Hot Tub Time Machine y Los ilusionistas 2. Sus papeles televisivos más destacados han sido los de Casey Klein en Party Down, The Class y Virginia Johnson en Masters of Sex.