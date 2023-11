“Yo sería mejor piloto”: Chicharito Hernández a Checo Pérez

Tal parece que la conocida amistad entre Javier el ‘Chicharito’ Hernández y Checo Pérez está protagonizando una de las polémicas que durante los últimos días se robó la atención de los miles de internautas.

Y es que, el jugador mexicano acaparó las tendencias en redes, luego de que respondió de una forma muy particular a una serie de declaraciones que realizó el piloto de Red Bull.

Todo comenzó cuando Pérez participó en una dinámica donde le preguntaron sobre su paisano tapatío y le pidieron responder al cuestionamiento sobre si él sería mejor en la MLS o el exdelantero del LA Galaxy en Fórmula 1 (F1).:

Ante ello y luego de que el jugador se quedara sin equipo, su incursión en el mundo del streaming lo llevó a optar por dicho espacio para emitir su contestación.

Fue entonces que, a través de una transmisión en vivo desde la plataforma de ‘Twitch’, el futbolista se decidió por escuchar junto a sus seguidores el video que se volvió viral donde el corredor responde a las preguntas de su entrevista.

Posterior a ello, aseguró que realmente él sería mejor piloto en F1 que Pérez como futbolista:

Cabe destacar que dicha afirmación, la sustentó con base en la práctica que tiene manejando:

“Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, ¿yo que manejo todos los días un coche, aunque no sea de Fórmula 1 o Checo que solo juega una vez cada seis meses futbol?”, comentó.