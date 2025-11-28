Chichén Itzá lidera el ranking de zonas arqueológicas con más visitantes

De enero a septiembre de 2025, las zonas arqueológicas y museos de México registraron un total de 15.9 millones de visitantes, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

Chichén Itzá se mantuvo como el sitio más visitado del país, con 1.7 millones de personas, seguida de Teotihuacán y su Museo de Sitio, con 1.2 millones de visitantes. La zona arqueológica de Tulum recibió 809 mil visitantes, ocupando el tercer lugar del ranking nacional.

No obstante, el número de visitantes de Tulum durante los primeros nueve meses de 2025 refleja una caída del 22% respecto al mismo período de 2023, antes de su cierre temporal para mantenimiento derivado de las obras del Tren Maya y la imposición de las altas tarifas del Parque del Jaguar, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde diciembre de 2024.

“De enero a septiembre de 2023, Tulum recibió 1 millón 40 mil 622 visitantes; en 2025, la cifra se redujo en 231 mil 622 personas, principalmente por las nuevas tarifas del Parque del Jaguar”, indicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En cuanto a los museos más visitados, destacan:

Museo Nacional de Antropología , con el 43% del total de visitantes.

Museo Nacional de Historia , con 24%.

Museo del Templo Mayor, con 4%.

Estas cifras reflejan la continua afluencia turística en México hacia sitios culturales e históricos, aunque algunos destinos, como Tulum, muestran impactos visibles por cambios en tarifas y obras de infraestructura.