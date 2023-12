¡Oficial! ‘Chicote’ Calderón se va de Chivas: así confirmaron

La tarde del martes 26 de diciembre, la escuadras de las Chivas anunció un cambio más a su plantilla para el próximo Clausura 2024, pues luego de informar sobre la llegada de Fernando Gago, su nuevo entrenador, ahora dieron a conocer la salida de Cristian el ‘Chicote’ Calderón.

Fue a través de una publicación en sus redes sociales, donde el cuadro despidió al lateral izquierdo que disputó ocho torneos dentro de sus filas, y además, lo deseo lo mejor para su nueva etapa:

Y es que, además de su sobresaliente trayectoria deportiva con el club, sus cuatro años con los tapatíos también estuvieron manchados de diversas polémicas.

Tal es el caso de su reciente separación del conjunto rojiblanco junto a Alexis Vega y Raúl Martínez, quienes cometieron una indisciplina dentro del hotel de concentración cuando viajaron como visitantes para disputar el duelo frente a Toluca.

En esa ocasión, trascendió que presuntamente los jugadores metieron a diversas mujeres a las instalaciones, situación que infringió en el reglamento interno de la institución.

Pese a ello, a las pocas semanas se le notificó sobre su reingreso al plantel, pero no bastó para que pudiera convencer a la directiva sobre la renovación de su contrato.

Por su parte, el ahora exmilitante del ‘Rebaño Sagrado’ confirmó su separación del equipo hasta la mañana de este miércoles 27 de diciembre, donde, a través de su cuenta en Instagram, agradeció a la afición y a la propia institución de Guadalajara:

“Hoy me despido de una gran afición, de la institución de Chivas no sin antes agradecer por el tiempo que permanecí aquí, fueron momentos de tristeza, pero hubo más de alegría, volver a disputar liguillas, aun no logrando el objetivo, me despido de ese gran equipo al cual pertenecí. ¡Gracias!!”, escribió.