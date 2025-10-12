Chiefs vs Lions, el partido más atractivo de la Semana 6 en la NFL

La Semana 6 de la NFL 2025 cierra su actividad dominical con un duelo imperdible entre Kansas City Chiefs y Detroit Lions, dos equipos con aspiraciones firmes que se enfrentan en un partido clave para sus objetivos en la temporada.

Los Chiefs llegan con un récord irregular de 2-3, buscando recuperar el nivel que los ha caracterizado históricamente. Tras la reciente derrota por 31-28 ante los Jacksonville Jaguars, Kansas City debe aprovechar este compromiso en casa para mantenerse en la pelea dentro de la Conferencia Americana (AFC). El equipo dirigido por Patrick Mahomes enfrenta la presión de no perder terreno en la campaña.

Por su parte, Detroit Lions se presentan con una sólida marca de 4-1, consolidándose como una de las franquicias más competitivas en la Conferencia Nacional (NFC). Después de imponerse 37-24 a los Cincinnati Bengals, los Lions llegan motivados y con la intención de extender su racha ganadora en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Datos del partido Chiefs vs Lions – Semana 6 NFL 2025:

Fecha: domingo 12 de octubre de 2025

Hora: 18:20 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

Dónde ver Chiefs vs Lions EN VIVO:

Televisión: ESPN (televisión de paga)

Streaming: Disney+ y DAZN (con NFL Game Pass)

Este enfrentamiento promete ser uno de los más emocionantes de la jornada, con ambos equipos en busca de afianzar su posición y mantener vivas sus esperanzas de postemporada.