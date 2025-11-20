Chile recupera los cuerpos de turistas mexicanos fallecidos en un accidente en la Patagonia

Las autoridades de Chile confirmaron la recuperación de los cuerpos de los turistas mexicanos que murieron tras un accidente en la Patagonia, una de las zonas más remotas y complicadas para realizar labores de rescate. Equipos especializados de alta montaña, apoyados por unidades aéreas, lograron acceder al punto donde fueron localizados los cuerpos, pese a las severas condiciones climáticas y la complejidad del terreno.

De acuerdo con los reportes oficiales, los excursionistas realizaban una ruta turística en un sector de difícil acceso cuando se produjo el accidente, presuntamente relacionado con una combinación de clima extremo, visibilidad reducida y terreno inestable. La alerta movilizó a Carabineros, personal de Conaf y brigadistas de montaña, quienes coordinaron un operativo que se prolongó durante horas debido a la geografía agreste.

Los cuerpos fueron trasladados a un centro forense regional para los procesos de identificación y análisis. El Consulado de México en Chile informó que ya mantiene contacto con las familias y colabora con las autoridades chilenas para agilizar los trámites de repatriación.

Especialistas en montañismo recordaron que la Patagonia es un destino espectacular pero riesgoso, donde los cambios bruscos de clima, los vientos intensos y las rutas avanzadas exigen preparación, equipo adecuado y, preferentemente, la guía de personal certificado.

Las autoridades chilenas lamentaron la tragedia y expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas.