China estaría ganando poder y dominará en la computación cuántica, según Nobel de Física

John Martinis, uno de los recientes ganadores del Premio Nobel de Física, lanzó una seria advertencia sobre la acelerada carrera armamentista tecnológica. El experto declaró que China está acortando de manera peligrosa la distancia con Estados Unidos en el campo de la computación cuántica.

La gente debe mantener una preocupación activa, pues Martinis confirmó que existe una “verdadera competencia” entre ambos países. Esta tecnología es altamente estratégica y promete descifrar comunicaciones militares e infiltrar infraestructuras críticas.

Martinis, quien trabajó previamente en Google, reveló que la ventaja tecnológica de Occidente se ha reducido a solo “nanosegundos”. En 2019, se creía que China tenía un rezago de tres años, pero el país asiático se ha puesto al día con mucha rapidez.

¿Qué hace tan valiosa a la tecnología cuántica?

Esta tecnología aún se encuentra en una fase intensa de investigación, con gobiernos y corporaciones privadas impulsando el desarrollo. Empresas grandes como Google, de Alphabet, e International Business Machines (IBM) trabajan para construir computadoras cuánticas con aplicaciones prácticas.

Las computadoras cuánticas operan usando cúbits, elementos que logran ser 0 y 1 al mismo tiempo. Esta capacidad incrementa drásticamente la cantidad de información que es posible procesar en comparación con los sistemas tradicionales.

Google ya demostró el poder de esta tecnología al ejecutar un algoritmo en su chip cuántico “Willow”. El algoritmo resultó ser 13 mil veces más rápido que lo posible en la mejor supercomputadora del mundo.

¿La Casa Blanca está al tanto del peligro chino?

Martinis, quien es profesor en la Universidad de California en Santa Bárbara, compartió su preocupación sobre este avance con funcionarios de la Casa Blanca hace algunas semanas. La administración Trump estaba enterada del desafío, pero priorizó inicialmente la ventaja en inteligencia artificial sobre China, aunque ahora avanza hacia lo cuántico.

El científico nota que los artículos chinos muestran una comprensión muy clara de lo que están haciendo. Las publicaciones chinas sobre avances recientes a menudo replican las capacidades occidentales en solo un par de meses. Martinis estima que las aplicaciones útiles de esta tecnología tardará entre cinco y diez años en materializarse.

Martinis recibirá el Premio Nobel de Física en Estocolmo junto con John Clarke y Michel Devoret. Este galardón reconoce sus descubrimientos que han impulsado el progreso en la computación y los sensores cuánticos.