China y México cierran filas con Cuba ante la crisis de combustible y la cancelación de vuelos

China expresó su disposición a apoyar a Cuba frente a la escasez de combustible para aviones que ha provocado la suspensión de vuelos internacionales, en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos y sus efectos directos sobre la conectividad y la economía de la isla. El posicionamiento de Pekín refuerza un frente diplomático que comienza a tomar forma junto a otros aliados de La Habana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China informó que no existen reportes de ciudadanos chinos varados en Cuba a raíz de la suspensión de vuelos, pese a la falta de combustible de aviación derivada del bloqueo a los envíos petroleros desde Venezuela. La postura oficial subraya que, hasta ahora, el impacto directo sobre sus nacionales ha sido contenido, aunque reconoce la gravedad de la situación energética.

Leer más: Gobierno presume baja histórica de homicidios, pero los SEMEFOS desmienten el optimismo oficial

El gobierno chino fue más allá de lo consular y reiteró su respaldo político a Cuba, al afirmar que apoya firmemente a la isla en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales. Desde Pekín se condenó lo que se considera injerencia extranjera y se calificaron como prácticas inhumanas las medidas que, a juicio de China, afectan el derecho del pueblo cubano al desarrollo y la supervivencia.

La crisis del combustible ha trascendido el ámbito diplomático y ya tiene consecuencias operativas. La suspensión de vuelos evidencia la fragilidad del suministro energético cubano y amenaza con profundizar el impacto económico en sectores clave como el turismo, además de generar incertidumbre para aerolíneas y pasajeros en plena temporada alta.

Leer más: Alphabet se endeuda por 20 mil millones de dólares para acelerar su apuesta en inteligencia artificial

El respaldo de China se suma a movimientos recientes de otros actores internacionales. Un día antes de estas declaraciones, el Kremlin confirmó contactos con La Habana para enfrentar lo que describió como técnicas asfixiantes de Estados Unidos, luego de que Washington intensificara la presión con la amenaza de imponer aranceles a países que suministren combustible a la isla.

En América Latina, México también ha tomado una postura crítica frente a las acciones estadounidenses. La presidente Claudia Sheinbaum calificó de injustas las presiones para frenar el envío de petróleo a Cuba y aseguró que el gobierno mexicano continuará utilizando canales diplomáticos para intentar reanudar estos suministros energéticos.

Leer más: Edomex reactiva cubrebocas en escuelas por brote de sarampión y refuerza filtros sanitarios

Como parte de ese respaldo, México anunció recientemente el envío de ayuda humanitaria a la isla mediante dos buques de la Armada, que transportaron alrededor de 814 toneladas de víveres. La medida busca aliviar el impacto inmediato de la crisis, aunque no resuelve el problema estructural de acceso al combustible.

El escenario actual coloca a Cuba en el centro de una nueva tensión geopolítica, donde el suministro energético se ha convertido en herramienta de presión y alineamiento internacional. Mientras China y México reiteran su apoyo, la isla enfrenta una coyuntura que pone a prueba su capacidad de resistencia económica y diplomática.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO