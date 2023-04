China responde a México: “No existe tráfico de fentanilo”

Este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dio respuesta a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto al tráfico de drogas y le dijo “no existe tráfico ilegal de fentanilo entre China y México”.

El portavoz del ministerio, Mao Ning, aseguró que China no ha sido notificada por México sobre ninguna incautación de fentanilo procedente de su país.

“Estados Unidos debe afrontar sus propios problemas y tomar medidas más sustantivas para reforzar la regulación dentro de sus fronteras y reducir la demanda”, dijo Mao.

Carta a China

El pasado martes, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador dio lectura a una carta que le hizo llegar a su homólogo Xi Jinping, en donde le pide su colaboración para frenar el tráfico de la droga que tantas vidas está cobrando en EE.UU.

El mandatario mexicano manifestó que el fentanilo no se produce en México y solo se emplea como anestésico, no obstante, Estados Unidos ha lanzado fuertes críticas en cuanto a que el país no hace los suficiente por detener su tráfico. De ahí que solicitara su apoyo.

Cabe destacar que la DEA afirma que tanto el fentanilo, como los compuestos precursores se transportan de China a México, Estados Unidos y Canadá, a menudo por correo internacional.