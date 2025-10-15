¡Salto Cuádruple! Chip M5 de Apple redefine la IA en Mac, iPad y Vision Pro

Apple ha presentado el M5, su sistema en un chip de última generación, calificándolo como el próximo gran avance en el rendimiento de IA para sus dispositivos. Este potente chip utiliza tecnología de tercera generación de 3 nanómetros e incorpora mejoras en casi todos los aspectos de su arquitectura.

La característica más impactante del M5 es su rendimiento de cómputo de la GPU para IA, el cual supera 4 veces al del chip M4. Este salto monumental se logra gracias a la nueva arquitectura de GPU de 10 núcleos, la cual introduce un acelerador neuronal dedicado en cada núcleo.

Esta optimización arquitectónica permite que las cargas de trabajo de IA basadas en la GPU operen de forma radicalmente más rápida.

¿Cómo se beneficiarán los productos de Apple con el chip M5?

El chip M5 lleva su rendimiento líder en eficiencia energética a los productos más recientes de la compañía: la nueva MacBook Pro de 14 pulgadas, el iPad Pro y las Apple Vision Pro.

Estos dispositivos se benefician de un procesamiento acelerado para flujos de trabajo impulsados por IA, como la ejecución de modelos de difusión en Draw Things, o el manejo de modelos de lenguaje grandes (LLMs) de forma local utilizando plataformas como webAI.

¿Cómo mejora el chip M5 la experiencia gráfica y el rendimiento del CPU?

La GPU de próxima generación del M5 no solo potencia la IA; también ofrece un rendimiento gráfico significativamente mejorado.

El chip incluye la tecnología de ray tracing de tercera generación de Apple, proporcionando un aumento de gráficos de hasta el 45 por ciento en aplicaciones que la utilizan, y un rendimiento gráfico hasta un 30% más rápido que el M4.

Por otro lado, el procesador se ve beneficiado debido a que el M5 dispone de hasta 10 núcleos (seis de eficiencia y hasta cuatro de rendimiento) y, según Apple, alberga el núcleo de rendimiento más rápido del mundo.

En conjunto, la CPU proporciona un rendimiento multifilo hasta un 15 por ciento más rápido que el M4.