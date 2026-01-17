Chirigota de Stephen Hawking arrasa en Carnaval de Cádiz y provoca debate internacional

En el marco del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC), la chirigota “Una chirigota en teoría” alcanzó fama internacional tras una actuación inusual: doce integrantes caracterizados como el físico teórico Stephen Hawking en sillas de ruedas, con voces robóticas y letras satíricas que combinan humor y sensibilidad sobre la ELA, enfermedad que padeció el científico.

La presentación, ocurrida el pasado 14 de enero en el Gran Teatro Falla y en el pasacalles por las calles de Cádiz, fue recibida con aplausos por el público presente y rápidamente se viralizó en redes sociales, motivando publicaciones de medios extranjeros como The Telegraph y el New York Post.

El director del montaje, Miguel Ángel Llull, explicó que la propuesta usó el típico humor negro gaditano, con la intención de divertir sin ofender, y para sensibilizar sobre la ELA, un objetivo respaldado por la asociación ELA Andalucía, a la que donarán las 12 sillas de ruedas eléctricas al término del carnaval.

La puesta en escena ha dividido opiniones: mientras muchos celebran la originalidad y la conciencia social detrás del homenaje, algunos usuarios en redes consideraron la imitación “arriesgada” o incluso irrespetuosa hacia pacientes con ELA. Sin embargo, figuras como el activista Jordi Sabaté —quien convive con la enfermedad— calificaron la chirigota como “una genialidad”.

Más allá del espectáculo, el impacto de esta chirigota ha vuelto a poner sobre la mesa un debate sobre los límites del humor y el papel del carnaval como plataforma cultural capaz de trascender festividad para abordar temas de inclusión y visibilidad social.

