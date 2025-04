Chivas enfrentará a Mazatlán con varias bajas importantes

Chivas visitará este viernes a Mazatlán FC en el Estadio El Encanto con la obligación de sumar tres puntos para seguir soñando con el Play In del Clausura 2025. Sin embargo, lo hará con varias ausencias importantes en su plantel, incluyendo a su referente en ataque, Javier “Chicharito” Hernández.

El delantero tapatío, quien había encontrado regularidad como titular en las últimas cinco jornadas, no fue considerado para el duelo ante los Cañoneros debido a un golpe en el tobillo sufrido en el entrenamiento del jueves. Aunque la lesión no es grave, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo, pensando en la fecha doble de la próxima semana, donde se espera que esté disponible para enfrentar a Puebla y a Atlas en las últimas dos jornadas de la temporada regular.

Además de “Chicharito”, Chivas tampoco contará con Luis Romo, quien deberá cumplir una suspensión tras ser expulsado en el encuentro anterior contra Monterrey. Su ausencia en el mediocampo representa un reto adicional para el conjunto rojiblanco, que necesita profundidad y equilibrio en esa zona del campo.

José Castillo es otra baja sensible, ya que continúa su proceso de rehabilitación debido a molestias en el abductor izquierdo. Mientras tanto, Omar Govea tampoco fue incluido en la convocatoria, ya que se sigue recuperando de un esguince de tobillo.

El partido entre Chivas y Mazatlán FC está programado para este viernes 11 de abril a las 21:05 horas (tiempo del centro de México).