El fútbol mexicano vive un fenómeno que hace tiempo no se veía. En primer lugar, las Chivas Rayadas del Guadalajara han firmado un inicio histórico en el torneo Clausura 2026. De hecho, el conjunto tapatío se mantiene como líder absoluto e invicto tras conseguir 4 victorias en 4 partidos. Asimismo, el reciente triunfo de 3-2 sobre el Atlético de San Luis confirmó que este equipo tiene el carácter necesario para remontar y dominar cualquier escenario.

Por otro lado, el éxito del Rebaño tiene un valor doble en la época actual. Debido a esto, mientras la mayoría de los clubes de la Liga MX dependen de figuras extranjeras, Chivas está marcando diferencia con un plantel compuesto íntegramente por mexicanos. Por lo tanto, jugadores como Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Armando “Hormiga” González se han convertido en los protagonistas de un ataque que no conoce límites. Incluso, la comparativa con el año pasado es abismal: en el Clausura 2025 apenas sumaban 3 puntos a estas alturas, contra los 12 que lucen hoy.

En cuanto a las claves de este paso perfecto, el mediocampista Fernando “Oso” González señaló que la unión del vestidor ha sido fundamental. Por ejemplo, el orden táctico impuesto por el estratega Gabriel Milito ha permitido que el equipo sea propositivo y vistoso. Sin embargo, el reto más grande está por venir. Por consiguiente, el calendario pondrá a prueba este invicto cuando Chivas se enfrente a rivales de la talla de América, Cruz Azul y el Clásico Tapatío contra Atlas.

Identidad nacional sobre el extranjero

Sin duda, el liderato de Chivas envía un mensaje poderoso a toda la liga. Por esta razón, la tradición de jugar solo con nacionales reafirma que México tiene el talento suficiente para superar a plantillas multinacionales. De esta manera, el Rebaño no solo defiende sus colores, sino la identidad del futbolista mexicano. En resumen, el trabajo colectivo y la competitividad constante han silenciado las críticas que sugerían que un equipo sin extranjeros no podía ser protagonista.

Igualmente, la afición rojiblanca ha respondido con creces, llenando los estadios y manteniendo la ilusión al tope. De igual forma, el equilibrio entre la juventud de sus canteranos y la experiencia de sus líderes ha permitido mantener el cero en momentos críticos. Por lo tanto, la proyección para el resto del certamen es sumamente optimista, colocando a las Chivas como el candidato número uno al título hasta el momento.

Finalmente, el Rebaño Sagrado se prepara para una semana intensa de entrenamientos previos a sus duelos de alto riesgo. En conclusión, el Clausura 2026 podría ser el torneo que marque el regreso definitivo de la grandeza de Chivas de la mano de su filosofía nacionalista. Con estas acciones, el club demuestra que la unión y la identidad son, en ocasiones, más fuertes que cualquier presupuesto millonario destinado a fichajes extranjeros.

