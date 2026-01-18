Chivas arranca con paso perfecto y se consolida como líder del Clausura 2026

El Club Deportivo Guadalajara confirmó su gran momento al vencer 2-1 a Querétaro en la Jornada 3 del Clausura 2026. Con este resultado mantiene puntaje perfecto y se consolida como líder absoluto de la Liga MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito suma tres victorias consecutivas tras imponerse previamente a Pachuca y FC Juárez.

El Rebaño mostró solidez y regularidad en su funcionamiento. Dominó la posesión y manejó los tiempos del partido. Los Gallos Blancos ofrecieron resistencia, pero fueron superados en intensidad y claridad ofensiva. La victoria refleja un equipo que sabe a qué juega y que ha encontrado una identidad clara bajo el mando de Milito.

Un arranque histórico

No es común que Chivas inicie con tres triunfos seguidos. La última vez ocurrió en el Apertura 2023, cuando bajo la dirección de Veljko Paunovic ligó tres victorias antes de empatar en la cuarta jornada. Hoy el presente rojiblanco genera ilusión en su afición, que ve al equipo con madurez futbolística y confianza colectiva.

Moral elevada por la Selección Mexicana

El buen momento de Chivas se potencia con la convocatoria de ocho jugadores al Tricolor. El técnico nacional, Javier “Vasco” Aguirre, reforzó la moral del plantel y confirmó que el rendimiento de los jóvenes futbolistas rojiblancos ha llamado la atención en el plano internacional.

Con tres victorias en tres partidos, Chivas no solo lidera la Liga MX. También se consolida como un referente en la Selección Mexicana. El arranque perfecto, la regularidad mostrada y la confianza que transmite el equipo hacen pensar que el Clausura 2026 puede convertirse en un torneo histórico para el Rebaño Sagrado.

