Chivas llega líder e invicto al Clásico, pero las lesiones encienden las alarmas

El Guadalajara vive su mejor momento en años, aunque la alegría no es completa. En primer lugar, las Chivas derrotaron 2-1 al Mazatlán FC para sumar su quinta victoria al hilo en el Clausura 2026. Asimismo, con este resultado, el equipo dirigido por Gabriel Milito se mantiene como líder invicto con paso perfecto. Sin embargo, el triunfo dejó un sabor agridulce en el vestidor rojiblanco debido a las salidas por lesión de dos titulares indiscutibles.

Bajas sensibles antes de la gran cita

Las alarmas se encendieron en el Estadio Akron durante el último encuentro. De hecho, José Castillo y Luis Romo tuvieron que abandonar el campo y su participación en el Clásico Nacional está en duda. Debido a esto, Milito tendrá que ajustar su esquema defensivo y el mediocampo de forma urgente. Por lo tanto, la solidez que ha mostrado el Rebaño se pondrá a prueba sin dos de sus pilares más importantes frente al máximo rival.

El factor ofensivo: Armando González encendido

Por otro lado, no todo son malas noticias para la afición tapatía. Por ejemplo, el joven Armando González sigue en plan grande y ya suma cuatro goles en lo que va del torneo. Sin embargo, el reto que viene es de otra magnitud. Chivas enfrentará al Club América, el actual tricampeón, que aunque tuvo un inicio flojo, ya empieza a recuperar su nivel. Por esta razón, el Clásico será el termómetro real para saber si este liderato es sólido o circunstancial.

Un Clásico Nacional de pronóstico reservado

Sin duda, el Guadalajara llega con la confianza por las nubes gracias a sus 15 puntos. No obstante, las estadísticas quedan de lado cuando se trata de enfrentar a las Águilas. En resumen, el proyecto de Gabriel Milito se juega su credibilidad este fin de semana. De igual forma, la afición espera que el cuerpo médico logre recuperar a Romo, quien se ha convertido en el cerebro del equipo en este arranque de temporada.

Finalmente, el ambiente en Guadalajara es de total expectativa por ver si el Rebaño puede frenar al tricampeón. En conclusión, las Chivas tienen la oportunidad de dar un golpe de autoridad y confirmar que son los candidatos número uno al título. Con estas acciones, el equipo busca demostrar que, con o sin bajas, la identidad ganadora de Milito ya está impregnada en cada jugador que salta a la cancha.

