Chivas derrota a Puebla en el estadio Cuauhtémoc

Tras la suspensión del viernes por intensa lluvia, el partido entre Puebla y Chivas se disputó este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, en condiciones de cancha complicadas. Aun así, los rojiblancos aprovecharon la oportunidad y vencieron 2-0, logrando su segundo triunfo consecutivo por primera vez en 11 meses.

Desde el inicio, Chivas se volcó al ataque. Bryan González abrió el marcador al minuto 5 con una media tijera tras un centro de Richard Ledezma. Al minuto 12, Omar Govea anotó su primer gol con el club desde larga distancia, aprovechando un error del arquero Julio González. En menos de diez minutos, el Rebaño ya dominaba el encuentro.

El resto del primer tiempo se vio afectado por el estado del campo, mostrando un desarrollo lento y trabado. Puebla intentó reaccionar, pero careció de contundencia frente al arco defendido por Raúl “Tala” Rangel. El VAR tuvo un papel relevante cuando una fuerte entrada de Santiago Sandoval fue revisada y terminó en tarjeta amarilla, evitando una expulsión que podría haber cambiado el partido.

En la segunda parte, Chivas bajó el ritmo y cedió terreno, siguiendo un patrón habitual del equipo dirigido por Gabriel Milito. Sin embargo, la Franja no supo capitalizar sus llegadas y se diluyó ante la falta de precisión ofensiva. Incluso el regreso de Alan Pulido, tras seis partidos ausente, no modificó significativamente el desarrollo.

El resultado de 2-0 permitió que Chivas alcanzara 14 puntos y se consolidara como aspirante al Play-In del Apertura 2025, dejando una sensación de estabilidad y recuperación en Verde Valle.

El desempeño del equipo rojiblanco demuestra mejoras en la definición y efectividad frente al arco, aspectos que habían limitado su rendimiento en jornadas previas de la Liga MX.

Con esta victoria, los rojiblancos se acercan a posiciones de Play-In, mientras que Puebla sigue enfrentando desafíos para mejorar su rendimiento y consolidar su ofensiva en la Liga MX.