Chivas, columna vertebral de la Selección Mexicana en el arranque de 2026

El gran inicio de torneo de Chivas en el Clausura 2026 no solo los ha colocado como líderes de la Liga MX, sino que también los convirtió en la principal base de la Selección Mexicana. El técnico nacional, Javier “Vasco” Aguirre, dio a conocer su primera lista del año y en ella figuran ocho futbolistas del Rebaño Sagrado, la cifra más alta entre los clubes del país.

Los convocados son: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Bryan González, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Armando González y Ángel Sepúlveda. Destaca la presencia de Ledezma y Gutiérrez, quienes en el pasado representaron a Estados Unidos, pero tras su paso por la Liga MX decidieron defender los colores de México.

El impacto de los jóvenes

El Vasco Aguirre reconoció públicamente el compromiso y nivel mostrado por los jóvenes futbolistas mexicanos, quienes han respondido en partidos de alta exigencia.

“Son chicos que, para muchos, no fueron la primera opción; conocen su realidad y se comprometieron a jugar. Esto refuerza el sentimiento de selección”, declaró el estratega.

La apuesta por los jóvenes coincide con el buen momento de Chivas, que bajo la dirección de Gabriel Milito ha mostrado solidez y resultados positivos en las primeras jornadas, venciendo a rivales como FC Juárez y Pachuca.

Chivas como equipo base

La decisión de Aguirre confirma que el Guadalajara se ha convertido en el equipo base del Tricolor, algo que históricamente ha sucedido en distintos procesos mundialistas. La combinación de experiencia y juventud en el plantel rojiblanco ofrece al seleccionador un núcleo confiable para enfrentar los próximos compromisos internacionales, como los amistosos contra Panamá y Bolivia.

La convocatoria de ocho jugadores de Chivas refleja el buen momento del club y la confianza que el Vasco Aguirre deposita en sus jóvenes talentos. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el Rebaño Sagrado se perfila como un pilar fundamental en la construcción de la Selección Mexicana, reafirmando su papel histórico como semillero y motor del futbol nacional.

