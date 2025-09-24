Chivas vence 3-1 a Necaxa en el regreso de Fernando Gago al estadio Akron

El Guadalajara, bajo la dirección de Gabriel Milito, se impuso 3-1 a los Rayos del Necaxa en el estadio Akron, en Zapopan, en el inicio de la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Con este triunfo, Chivas alcanzó 11 puntos y se colocó en la posición 11 de la tabla, mientras que Necaxa quedó con nueve unidades en el lugar 13.

Regreso polémico de Fernando Gago

El encuentro estuvo cargado de tensión, ya que marcó el regreso de Fernando Gago al estadio rojiblanco. El argentino salió del club en medio de polémicas durante el Apertura 2024 para dirigir a Boca Juniors, y en este torneo volvió a México como estratega de los Rayos. Desde antes del inicio y hasta el final del partido, el técnico recibió constantes insultos de la afición local.

Desarrollo del partido

Al minuto 33, Armando González abrió el marcador con un remate frontal dentro del área.

Antes del descanso, al 44, Santiago Sandoval amplió la ventaja con un toque frente al arquero.

Ya en la segunda mitad, Cristian Calderón descontó para Necaxa al 49, con un disparo desviado por un defensor.

El golpe final llegó en el tiempo de compensación: al 90+4, Cristian Inda firmó el 3-1 con un zurdazo de media distancia.

Con esta victoria, el Rebaño Sagrado sumó confianza en un torneo donde ha tenido altibajos, mientras que Necaxa sigue sin consolidarse en la parte media de la tabla.