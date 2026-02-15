¡San Valentín Rojiblanco! Chivas vence al América y mantiene el paso perfecto

El amor al fútbol se pintó de rojo y blanco en la capital jalisciense. En primer lugar, en una edición vibrante del Clásico Nacional, las Chivas de Guadalajara vencieron 1-0 al Club América este sábado 14 de febrero. Asimismo, el resultado obtenido en el Estadio Akron no solo significa el orgullo de derrotar al máximo rival, sino que extiende la racha perfecta del equipo dirigido por Gabriel Milito, que ya suma 18 puntos de 18 posibles en este Clausura 2026.

Desde el silbatazo inicial, el Rebaño mostró por qué es el mandón del torneo. De hecho, el dominio local fue asfixiante durante la mayor parte del primer tiempo, aunque la falta de puntería mantuvo el marcador cerrado. Debido a esto, fue hasta el minuto 41 cuando estalló la locura en las gradas: en un tiro de esquina cobrado magistralmente por José “El Oso” González, apareció Armando “La Hormiga” González para anticiparse a la marca y clavar un cabezazo letal que dejó sin oportunidad a la defensa azulcrema.

Águilas sin vuelo ni respuesta

Por otro lado, la crisis ofensiva del América se agudizó en el escenario más importante. Por ejemplo, a pesar de que en la segunda mitad André Jardine movió sus piezas y adelantó líneas buscando el empate, la falta de contundencia volvió a ser el sello de las Águilas. Sin embargo, cada intento americanista se estrelló contra una muralla defensiva rojiblanca que, incluso sin Luis Romo, lució impecable. Por esta razón, el conjunto de Coapa suma una nueva derrota que pone bajo la lupa la continuidad del proceso actual.

Liderato absoluto y candidato al título

Sin duda, lo hecho por Chivas en este inicio de 2026 es histórico. Seis victorias al hilo no son obra de la casualidad, sino de un sistema que equilibra la juventud con el orden táctico. No obstante, Milito mantiene los pies en la tierra, consciente de que el torneo aún es joven. En resumen, el Guadalajara no solo ganó tres puntos, sino que reafirmó su papel como el principal candidato al título, dejando claro que el Estadio Akron es una fortaleza inexpugnable.

Finalmente, la afición rojiblanca celebró por todo lo alto un 14 de febrero que quedará en la memoria. En conclusión, mientras Chivas vuela alto en la cima de la tabla, el América deberá realizar una autocrítica profunda para rescatar un torneo que se le escapa de las manos. Con estas acciones, el Clásico Nacional 2026 cumplió con la expectativa de intensidad, dejando al Rebaño Sagrado como el único dueño de la gloria nacional en esta jornada.

