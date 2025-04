Chivas vence a Puebla y sueña con el Play In

No había que jugar bonito, no había que ser espectaculares o golear, lo importante eran los tres puntos y lo lograron. Chivas derrotó por la mínima diferencia en el Estadio AKRON a La Franja del Puebla y con esto mantiene sus esperanzas de clasificar al Play In y se jugará el boleto el próximo sábado en el Clásico Tapatío ante Atlas.

Pidiendo la hora ante el segundo peor equipo del Clausura 2025, desperdiciando goles increíbles, con abucheos al entrenador Gerardo Espinoza y peores silbatinas hacia el otrora ídolo, Javier “Chicharito” Hernández, pero lo importante hoy no era gustar, sino ganar.

El gol de Érick “Guti” Gutiérrez desde el minuto 36 del primer tiempo, fue suficiente para darle al Guadalajara los tres puntos, luego el equipo tapatío lució inoperante, tal y como ha sido en prácticamente todo el torneo.

Son 20 puntos los que logró Chivas hasta el momento, se asoman a la zona de clasificación al Play In, pero falta un obstáculo más, el Atlas el sábado, pero antes hace falta un análisis profundo de todo lo que se hace mal en la cancha, en la banca, en la tribuna y en el palco directivo para saber qué se está haciendo mal, ya que es por demás evidente que el Rebaño dejó de ser Sagrado y ahora los peores equipos les hacen partidos y los ponen en predicamento.