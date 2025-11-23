Chivas vs Cruz Azul 2025 en cuartos de final: dónde y a qué hora ver EN VIVO

Un inicio vibrante de la Liguilla

La Liguilla del futbol mexicano arranca con uno de los enfrentamientos más esperados de los Cuartos de Final del Apertura 2025. Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron, en un choque que promete intensidad, rivalidad y un estadio lleno.

Chivas llega con cierre arrollador

El Guadalajara llega con el mejor cierre del torneo. Sumó siete victorias en sus últimos ocho partidos, lo que lo colocó entre los equipos con mayor ritmo competitivo en esta fase final.

Con Gabriel Milito al mando, el equipo tapatío buscará aprovechar su buen momento futbolístico y la localía para tomar ventaja en la serie.

Del otro lado, Cruz Azul llega respaldado por una campaña sólida y con el antecedente más reciente a favor.

En la jornada 7, La Máquina derrotó 2-1 a Chivas en el mismo Estadio Akron. Aunque el marcador fue adverso, el cuadro rojiblanco dejó una actuación que lo hizo sentir con argumentos para la revancha.

Día y horario del partido

Fecha: Jueves 27 de noviembre

Jueves 27 de noviembre Hora: 21:00 (tiempo del centro de México)

21:00 (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Akron, Guadalajara

La Liga MX aún debe hacer oficial el anuncio, aunque los reportes apuntan a esta programación.

¿Dónde ver EN VIVO el Chivas vs Cruz Azul?

México: Transmisión exclusiva por Amazon Prime Video

Transmisión exclusiva por Estados Unidos: Telemundo Deportes

El duelo no solo abre la Liguilla para ambos. Además, pondrá a prueba el cierre arrollador de Chivas frente a la regularidad competitiva de Cruz Azul.

En consecuencia, una ventaja contundente en la ida podría ser determinante, considerando que la vuelta se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde los celestes han mostrado fortaleza durante el torneo.

Un choque que promete emociones

El escenario está listo: uno de los choques más atractivos de los Cuartos de Final inaugurará una serie que promete emociones desde el primer minuto.