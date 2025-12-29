Chivas vs Irapuato: Ángel Sepúlveda suma dos asistencias en debut

El Club Deportivo Guadalajara culminó el año 2025 con una convincente victoria por 4-0 sobre el Irapuato en un partido amistoso disputado en el Estadio Sergio León Chávez, como parte de su preparación para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro, que atrajo a un nutrido grupo de aficionados rojiblancos, sirvió para que el técnico evaluara a sus refuerzos y ajustara tácticas de cara al debut oficial contra Pachuca el próximo 10 de enero.

Ángel Sepúlveda, flamante incorporación del Rebaño Sagrado, fue la figura destacada al contribuir con dos asistencias que pavimentaron la goleada, demostrando su valía en su primer juego con la camiseta tapatía.

El marcador se abrió tempranamente al minuto 8, cuando Sepúlveda filtró un pase preciso a Roberto Alvarado, quien no perdonó frente al arco rival para poner el 1-0. Antes del descanso, el mismo Sepúlveda volvió a lucir con otra asistencia, esta vez a Richard Ledezma, quien amplió la ventaja a 2-0 con un remate certero. Estos goles tempranos desmoralizaron al Irapuato, equipo de la Liga de Expansión MX, que no pudo contener el ímpetu ofensivo de las Chivas, pese a intentos aislados por equilibrar el duelo.

En la segunda mitad, el dominio visitante continuó. Samir Inda anotó el tercero tras un centro de Camberos, consolidando la superioridad tapatía. Minutos después, Sergio Aguayo selló la goleada con el cuarto tanto, asistido por Ricardo Marín, en una jugada que resaltó la profundidad del banquillo rojiblanco. El Irapuato, aunque mostró garra en defensa, careció de punch ofensivo para inquietar al portero de Chivas, quien mantuvo su arco en cero durante los 90 minutos.

Este triunfo amistoso cierra un 2025 irregular para las Chivas, marcado por altibajos en la liga y eliminaciones tempranas en torneos coperos, pero con esperanzas renovadas gracias a incorporaciones como Sepúlveda, procedente de otros clubes mexicanos. Para el Irapuato, la derrota ante un rival de Primera División sirve como lección valiosa en su preparación para la próxima temporada, donde buscan ascender y consolidarse en el fútbol nacional.

