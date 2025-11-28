Chivas y Cruz Azul empatan sin goles en el Akron: todo se define en Ciudad Universitaria

Igualdad sin goles en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.– Chivas no pudo sacar ventaja como local y terminó igualando 0-0 ante Cruz Azul en el Estadio Akron, en el duelo de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

El resultado deja la serie completamente abierta. Será en Ciudad Universitaria donde se definirá al semifinalista.

Chivas presiona, pero no concreta

Desde el inicio, el equipo de Gabriel Milito intentó imponer condiciones.

Apenas al minuto 4, Bryan González generó la primera gran llegada con un disparo que pasó cerca del arco defendido por Andrés Gudiño, quien regresó a la titularidad tras la lesión de Kevin Mier.

El más insistente del Rebaño fue Armando González, quien se movió con libertad entre líneas y exigió esfuerzos constantes de Erick Lira y Willer Ditta.

Su oportunidad más clara llegó al minuto 23, con un potente remate dentro del área. Sin embargo, Gudiño reaccionó en el primer poste para mantener el cero.

Antes del descanso, Roberto Alvarado y nuevamente González estuvieron cerca de abrir el marcador, aunque la zaga cementera cerró espacios en los momentos clave.

Cruz Azul adelanta líneas en el complemento

Para la segunda mitad, el ritmo de Chivas bajó.

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, aprovechó para adelantar líneas y generar peligro.

Hubo dos aproximaciones que encendieron alarmas en el Akron:

Un disparo de Carlos Rotondi .

. Una acción de Nacho Rivero, que no terminó en buen control.

La salida de Armando González sorprendió a muchos, ya que venía de marcar en tres partidos consecutivos y era de los más activos.

Por otra parte, el Rebaño no logró recuperar profundidad y el marcador permaneció intacto.

Todo se define en la vuelta

Con el empate sin goles, Chivas está obligado a buscar un funcionamiento más eficaz como visitante.

Cruz Azul, en cambio, tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria en casa y ante su afición.

La vuelta se disputará en Ciudad Universitaria, donde ambos equipos definirán al clasificado a las Semifinales del Apertura 2025.