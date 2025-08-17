Choca contra llantera en La Paz y deja el auto abandonado

La madrugada de este domingo ocurrió un accidente en el bulevar Forjadores de La Paz. Un conductor choca contra llantera en La Paz al perder el control de un Chevrolet Aveo gris, con placas DAG-40-28, que terminó dentro del estacionamiento del negocio ubicado junto al arroyo.

El percance se reportó al número de emergencias poco después de las 05:30 horas. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el vehículo dañado, pero el conductor ya se había dado a la fuga.

Momentos después, una grúa privada retiró el automóvil. Personal de peritaje de hechos de tránsito realizó las diligencias y evaluó los daños.

El operativo terminó cerca de las 06:05 horas. Según el informe oficial, el choque solo dejó pérdidas materiales; no hubo personas lesionadas. Este caso de conductor choca contra llantera en La Paz reaviva la atención sobre la seguridad vial en la ciudad.