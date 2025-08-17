Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 17 de Agosto, 2025
HomeLa PazChoca contra llantera en La Paz y deja el auto abandonado
La Paz

Choca contra llantera en La Paz y deja el auto abandonado

Conductor choca contra llantera en La Paz y abandona el auto
Brenda Ireri Yáñez
17 agosto, 2025
0
12
Choca contra llantera en La Paz

Redes Sociales

La madrugada de este domingo ocurrió un accidente en el bulevar Forjadores de La Paz. Un conductor choca contra llantera en La Paz al perder el control de un Chevrolet Aveo gris, con placas DAG-40-28, que terminó dentro del estacionamiento del negocio ubicado junto al arroyo.

El percance se reportó al número de emergencias poco después de las 05:30 horas. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el vehículo dañado, pero el conductor ya se había dado a la fuga.

Momentos después, una grúa privada retiró el automóvil. Personal de peritaje de hechos de tránsito realizó las diligencias y evaluó los daños.

El operativo terminó cerca de las 06:05 horas. Según el informe oficial, el choque solo dejó pérdidas materiales; no hubo personas lesionadas. Este caso de conductor choca contra llantera en La Paz reaviva la atención sobre la seguridad vial en la ciudad.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidente automovilisticoPolicía Preventiva y Tránsito Municipal
Articulo anterior

Orgullo cabeño: Mario Axel Trejo conquista el Nacional Infantil de Ciclismo

Siguiente articulo

VIDEO: Pescadores rescatan a un venado en el Mar de Cortés