Chofer que empujó a estudiante en transporte público queda suspendido; PGJE investiga

Un estudiante denunció mediante un video el maltrato recibido por un operador del transporte público de la empresa Tracolsa en Cabo San Lucas. El incidente ocurrió en la calle Morelos, cuando el chofer se negó a recibir la mitad del costo del pasaje, argumentando que los estudiantes deben pagar el pasaje completo los fines de semana.

El operador obligó al estudiante a bajar del camión con un empujón, provocando que cayera al suelo mientras la unidad estaba en movimiento.

El director estatal de transporte en Baja California Sur, Martín Guadalupe Salinas Ceseña, condenó lo sucedido y recordó que el descuento del 50% para estudiantes aplica todo el año. Señaló que la empresa responsable ya suspendió al chofer mientras se realizan las investigaciones.

“Condenamos totalmente este tipo de prácticas por parte de los operadores. Siempre debe existir respeto hacia los usuarios, especialmente los estudiantes, quienes tienen derecho al descuento del 50% los 365 días del año. Ya hablamos con la empresa Tracolsa y el chofer fue suspendido de manera temporal. La familia del menor interpuso una denuncia ante la PGJE”, indicó Salinas Ceseña.

La familia del estudiante afectado presentó formalmente una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos este fin de semana en Los Cabos.