Choferes de peseros opinan sobre la llegada de los Tiburones Urbanos en La Paz

La entrada de las nuevas unidades de Tiburones Urbanos desató opiniones divididas entre los choferes de peseros de La Paz. El proyecto ha generado un debate entre los trabajadores, ya que algunos ven en esta acción una oportunidad de modernizar el sistema de servicio público, mientras que otros la consideran una amenaza para sus fuentes de empleo.

Sergio, es un conductor de camión que desde hace años cubre varias rutas en la zona centro de la ciudad. Él expresó su preocupación por la competencia que representarán los Tiburones Urbanos. Afirmó que estos vehículos podrían restarles pasajeros, y en consecuencia, reducir sus ingresos.

Jesús es checador de transporte público desde hace más de 15 años. Según él, muchos conductores han invertido años de trabajo en el rubro y temen que la llegada de estos vehículos modernos ponga en peligro su sustento económico. No está de acuerdo en la entrada de los Tiburones Urbanos.

“Yo digo que no, la verdad. Porque se va a distorsionar todo, la gente está acostumbrada a pagar 15 pesos y ahora van a pagar 16, y no se sabe qué ruta van a agarrar, quién sabe. No sé qué se vaya a hacer con los choferes que tienen años en esto.”