Detienen a “El Cholo 40”, presunto generador de violencia en BCS

Autoridades de seguridad lograron la detención de Christian Iván “N”, alias “El Cholo 40”, identificado como presunto líder de una célula criminal generadora de violencia en Baja California Sur, a quien se le atribuye su posible participación en homicidios registrados en los municipios de Comondú y Loreto durante el año pasado.

De acuerdo con el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio López Rodríguez, la captura se llevó a cabo en Ciudad Constitución, como resultado de un operativo coordinado entre las corporaciones que integran la Mesa de Seguridad. Fue el martes 27 de enero cuando se concretó la aprehensión, en cumplimiento de una orden judicial.

“En conjunto con la mesa de seguridad y la operativa, la base operativa móvil ahí en Ciudad de Constitución, se logró detener a esta persona de apodo ‘El Cholo 40’, así lo conocen en el mundo. Se detuvo con una orden de aprehensión por homicidio en grado de tentativa; va a ser puesto a disposición del juez de control, pero siendo un objetivo prioritario que en su momento se puso en la mesa y se trabajó”, expresó López Rodríguez.

El titular de la PGJE explicó que el detenido es considerado un objetivo prioritario, debido a su presunta relación con hechos violentos registrados en distintas zonas del estado, principalmente en la región norte de la entidad.

“Está relacionado con los homicidios que ocurrieron en San Carlos, especialmente en el área de San Carlos y Ciudad Constitución, que ustedes saben que fueron 104 los que el año pasado ocurrieron entre las dos ciudades y unos aquí en La Paz, pero casi prácticamente todos en Loreto y en Comondú, y que es la participación de un grupo y otro”, agregó.

La autoridad estatal precisó que la identidad del grupo criminal al que presuntamente pertenece se mantiene reservada, al tratarse de investigaciones vinculadas con delincuencia organizada, mientras que Christian Iván “N” será presentado ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme al debido proceso.

