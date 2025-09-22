Enfrentamiento entre “Los Choneros” y “Los Lobos” deja 14 muertos en cárcel de Ecuador

Un enfrentamiento entre bandas rivales dentro de una prisión en el suroeste de Ecuador dejó 14 muertos, entre ellos un guardia penitenciario, informó el lunes la policía.

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de bandas del narcotráfico, protagonistas de matanzas que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

Los enfrentamientos en la cárcel de la localidad de Machala dejaron además “14 heridos” y dieron lugar a la fuga de un número indeterminado de presos, dijo al canal Ecuavisa un policía con el rostro cubierto, quien luego fue identificado por la institución como el coronel William Calle, comandante de la zona.

Las autoridades recapturaron hasta el momento a 13 fugitivos.