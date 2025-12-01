Choque contra Muro en la San José del Cabo-La Paz Deja Dos Lesionados Leves

Un accidente automovilístico registrado la tarde del domingo 30 de noviembre en el tramo carretero que conecta San José del Cabo con La Paz dejó un saldo de dos personas lesionadas, aunque afortunadamente sin heridas de consideración que ameritaran su traslado hospitalario.

El incidente se suscitó alrededor de las 18:00 horas a la altura del kilómetro 112, en las inmediaciones del puente Buenos Aires, cerca de la comunidad de Los Barriles. El percance fue clasificado por las autoridades como un choque contra objeto fijo.

El vehículo involucrado fue un automóvil marca Toyota, color blanco, que era conducido por un hombre de 55 años, acompañado por una mujer de 64. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor perdió el control del vehículo, lo que culminó en un impacto directo contra el muro de piedra que delimita el puente.

Ambos ocupantes resultaron con lesiones tras el fuerte impacto. Sin embargo, los cuerpos de emergencia que acudieron de inmediato al sitio confirmaron que las heridas no eran de gravedad, por lo que recibieron atención en el lugar del accidente y no fue necesario trasladarlos a una unidad médica.

Las autoridades viales apuntaron que la causa principal del accidente fue un descuido al volante por parte del conductor. Este hecho reitera la importancia de mantener la máxima atención y extremar precauciones en la carretera, especialmente en tramos donde la infraestructura puede suponer un riesgo adicional en caso de distracción o velocidad excesiva.

