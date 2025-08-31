Choque entre vehículo particular y autobús en Cabo San Lucas deja ocho lesionados

Un accidente en Cabo San Lucas se registró la mañana de este domingo en la intersección de Ildefonso Green y Pericues, cuando un vehículo particular chocó contra un autobús de transporte público. El saldo preliminar indica que ocho personas resultaron lesionadas.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas activó todas sus unidades y personal disponible para atender la emergencia, incluyendo unidades de rescate 47 y ambulancia 64, con apoyo de otras dependencias como Tránsito Municipal, Cruz Roja Mexicana y unidades particulares.

Debido al choque, el tránsito en la zona se encuentra bloqueado, por lo que se recomienda a los conductores tomar calles alternas mientras se realizan las labores de rescate y atención a los heridos.

Las causas del accidente aún se desconocen y las autoridades continúan en el lugar evaluando la situación. Los lesionados están siendo trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica, mientras se asegura la zona y se restablece la circulación vial de manera segura.

