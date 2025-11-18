Choque en trolebús elevado en Estado de México deja 26 lesionados

Un choque entre dos unidades del trolebús elevado en la ruta Chalco–Santa Martha en el Estado de México generó conmoción al reportarse al menos 26 personas lesionadas durante el impacto.

El incidente ocurrió cuando una unidad proveniente de Chalco colisionó contra otra que se encontraba estacionada en la estación de Santa Martha.

Según los primeros testimonios, la unidad que chocó detrás no logró frenar a tiempo y golpeó la parte trasera de la otra unidad. Usuarios señalaron que el chofer del trolebús había estado somnoliento o dormido, lo que podría haber sido un factor en el choque.

Los lesionados fueron atendidos por paramédicos en el sitio y la mayoría sufrió golpes o heridas leves; algunos decidieron retirarse por sus propios medios una vez estabilizados.

Las unidades implicadas registraron daños visibles tras el choque, cristales rotos y deformaciones en la carrocería, lo que evidencia la fuerza del impacto.

Este episodio se da apenas meses después de la inauguración de la Línea 11 del trolebús elevado Chalco–Santa Martha, que abrió parcialmente en mayo de 2025 con una longitud de 18.5 kilómetros y un viaducto elevado. La línea, promovida como una alternativa rápida y moderna de transporte metropolitano, ahora enfrenta cuestionamientos sobre sus protocolos de seguridad y operación.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que una vez que se atienda a todos los usuarios que resultaron lesionados por el choque de dos unidades del Trolebús Elevado en Santa Martha, se hará una investigación para determinar la causa del accidente.

Autoridades de transporte y de investigación prometieron realizar peritajes para determinar las causas exactas del choque. Hasta el momento, no se ha informado de sanciones ni responsabilidades concretas, lo que deja en el aire la respuesta institucional ante este accidente en un sistema que apenas comenzó a operar.