Tragedia vial: choque de autobús y tráiler deja un muerto y 10 lesionados en carretera 45-D de Zacatecas

Un violento accidente vial en la carretera federal 45-D, tramo Osiris-Vetagrande, cerró el último día del año con saldo fatal, cuando un autobús de pasajeros y un tráiler de doble remolque colisionaron de frente en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre.

Accidente deja víctima mortal y varios heridos en víspera de Año Nuevo

El percance se registró alrededor de las primeras horas de este miércoles en la autopista de cuota que conecta importantes puntos del país, cuando el autobús de la línea Ómnibus, que circulaba con destino a Ciudad Juárez tras salir de la Ciudad de México, impactó con un tractocamión que al parecer transitaba vacío.

Elementos de Protección Civil Estatal, municipios de Guadalupe y Morelos, así como bomberos y paramédicos acudieron al kilómetro 115 de la 45-D para atender la emergencia tras recibir el reporte del choque.

Saldo y atención a lesionados

1 persona fallecida: el chofer del autobús perdió la vida en el lugar del impacto.

el chofer del autobús perdió la vida en el lugar del impacto. 10 pasajeros lesionados: fueron trasladados a hospitales en Zacatecas para recibir atención médica.

fueron trasladados a hospitales en Zacatecas para recibir atención médica. Tramo carretero cerrado: la vía permaneció bloqueada por varias horas mientras se realizaban las labores de auxilio, retiro de unidades y peritaje.

Testigos y autoridades indicaron que la colisión se produjo en las cercanías de la comunidad Sauceda de la Borda y la caseta de peaje de Vetagrande, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones viales en la zona.

Investigación en curso y factores probables

Protección Civil y las autoridades viales trabajan en el sitio para determinar las causas precisas del accidente.

Aunque no se han dado a conocer motivos oficiales, elementos periciales indagan si fallas mecánicas, condiciones de visibilidad o imprudencia de alguno de los conductores pudieron haber contribuido al siniestro.

Este lamentable incidente se suma a una serie de accidentes viales en esta importante vía de comunicación que conecta el centro y norte del país, subrayando la necesidad de reforzar acciones de prevención y seguridad carretera en estas fechas con alto flujo vehicular.

