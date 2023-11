Choque en glorieta de Fonatur provoca tráfico lento en San José del Cabo

Después de las 02:00 de la tarde de este jueves 09 de noviembre, un choque sobre la glorieta de Fonatur, en San José del Cabo, desencadenó tráfico lento sobre la carretera transpeninsular.

Este incidente involucró a un automóvil y un tráiler de carga. Aparentemente, de acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, este último no calculó el espacio disponible para dar vuelta en la glorieta, por lo que colisionó por el lateral derecho del vehículo que también transitaba ahí.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, no obstante, este incidente ocasionó tráfico lento, debido a que las unidades obstruyeron gran parte de la glorieta. Por lo anterior, se insta a los conductores extremar precauciones en la zona y tomar vías alternas para no verse afectados en su trayecto.

