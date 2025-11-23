Tres muertos deja carambola de Guardia Nacional y autos particulares en Zamora

Tres personas sin vida dejó este domingo un choque múltiple registrado en calles de la ciudad de Zamora, Michoacán.

El accidente tipo carambola se registró alrededor del medio día de este 23 de noviembre en la avenida Madero Norte, a la altura del Puente Palo Alto.

Los vehículos involucrados en el fuerte accidente vial fueron una patrulla de la Guardia Nacional, una camioneta negra, otra camioneta guinda, una motocicleta y hasta un ciclista, se vieron afectados.

Medios locales reportaron que las personas fallecidas son una mujer y dos menores de edad.

Asimismo, fueron reportadas dos personas lesionadas, entre ellos agentes de la Guardia Nacional, mismas que fueron trasladadas a hospitales de la ciudad de Zamora para recibir atención médica.

Personas que presenciaron el accidente también señalaron que la fuerte carambola fue provocada por el atropello del motociclista, no obstante, falta el dictamen final de las autoridades que llegaron a la zona para realizar las labores periciales.