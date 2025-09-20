Choque e incendio de vehículos en kilómetro 85 de la Carretera Transpeninsular

Un fuerte accidente se registró la noche de este viernes en la Carretera Transpeninsular, en el tramo Ciudad Constitución – La Paz, a la altura del kilómetro 85, donde dos vehículos chocaron de frente y posteriormente se generó un incendio en la zona. Las autoridades reportaron que varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas de inmediato a hospitales de la región.

De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió en las inmediaciones de la ranchería “El Conejo” y cerca de “Las Pocitas”, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y personal de rescate, quienes trabajaron para sofocar el fuego y atender a los heridos.

Testigos relataron que el impacto fue de alta velocidad, lo que provocó que uno de los vehículos comenzara a arder en llamas. Bomberos y elementos de Protección Civil lograron controlar el incendio y evitaron que las llamas se propagaran a otros automóviles que circulaban por la zona.

Los lesionados fueron trasladados en ambulancias al hospital más cercano, aunque hasta el momento no se ha confirmado su estado de salud. Las autoridades mantienen en reserva los nombres de los involucrados, mientras se realiza el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.