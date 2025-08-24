Ebrio provoca choque y mata a familia en Chiapas: madre se debate entre la vida y la muerte

Tres integrantes de una familia muertos y otra persona gravemente herida dejó un fuerte choque que se registró este sábado en la carretera Chiapa de Corzo–Aeropuerto, en el estado de Chiapas.

Según los informes iniciales, el accidente se produjo por un violento choque frontal entre un vehículo Peugeot 206 de color negro, que era conducido por un joven en estado de ebriedad, y un Volkswagen Pointer blanco, en el que viajaba la familia.

A consecuencia del brutal accidente perdieron la vida Franklin Melchor, de 27 años, y sus dos hijos, Ema de 6 años y Liam de 7 años. La madre, Mera Cruz, de 25 años y en estado de gestación, es la única sobreviviente.

En el lugar del accidente carretero, Franklin Melchor, de 27 años, y su pequeña hija Ema, de tan solo 6 años, perdieron la vida al instante. La escena fue rápidamente atendida por equipos de paramédicos y servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar para atender a los heridos y realizar las labores de rescate.

La tragedia se profundizó con el fallecimiento del hijo mayor, Liam, de 7 años. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, el menor no logró sobrevivir a las graves heridas y murió mientras era trasladado de emergencia a un hospital de Chiapas.

La única integrante de la familia que sobrevivió al brutal impacto fue Mera Cruz, de 25 años. La madre, quien se encuentra en estado de gestación, fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde actualmente recibe atención médica urgente. Su pronóstico es reservado, y se debate entre la vida y la muerte mientras la comunidad de Chiapas lamenta la pérdida de su familia.

Un familiar de las víctimas, conmovido por el dolor de la pérdida, compartió un mensaje en redes sociales responsabilizando directamente al conductor del Peugeot negro. “Esta es la foto del borracho q mató a mi sobrino y su hijita de 6 años”, manifestó el familiar.

El caso se ha viralizado ya en redes sociales con diversos comentarios en los que se exige justicia para la familia fallecida y se reafirma la importancia de no conducir en estado de ebriedad.