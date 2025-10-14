Choque múltiple involucra autobús de pasajeros en Jalisco

Un accidente ocurrido en el kilómetro 427 de la Autopista Morelia-Guadalajara, a la altura del municipio de Ocotlán, Jalisco, dejó como saldo 23 lesionados luego de un choque múltiple en el que participó un autobús de pasajeros, dos unidades de carga pesada y dos vehículos compactos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), el percance ocurrió la tarde de este lunes y movilizó a cuerpos de emergencia de varios municipios para atender a los afectados y controlar los riesgos derivados del impacto.

Las autoridades confirmaron que en total hubo 23 lesionados, de los cuales 13 fueron reportados en estado regular y 10 con heridas leves. Sin embargo, no se ha detallado aún en qué tipo de vehículos viajaban las personas lesionadas.

El autobús de pasajeros quedó con daños considerables en la parte frontal, mientras que los vehículos compactos presentaron deformaciones producto del impacto con las unidades de carga pesada. Elementos de Protección Civil, así como bomberos de Ocotlán, Jamay, Poncitlán y Zapotlán del Rey, colaboraron en las labores de rescate.

Las maniobras se centraron en la atención médica de los heridos y la mitigación de riesgos, ya que una de las unidades de carga pesada transportaba materiales que requerían especial cuidado. El tránsito en la Autopista Morelia-Guadalajara fue parcialmente cerrado mientras los equipos de emergencia realizaban sus tareas.