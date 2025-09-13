Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 13 de Septiembre, 2025
Seguridad

Choque múltiple en Lomas del Sol deja lesionados y cierre vial en Cabo San Lucas

Cierran vialidad en Lomas del Sol por choque entre camión de carga y vehículos particulares. Autoridades exhortan a automovilistas a evitar la zona y circular con precaución.
Daniela Lara
13 septiembre, 2025
Autoridades exhortan a automovilistas a evitar la zona y circular con precaución.

IMG: Redes sociales

Un accidente múltiple se registró este sábado en la avenida Prolongación Leona Vicario, a la altura de la colonia Lomas del Sol de Cabo San Lucas. En el choque estuvieron involucrados un camión de carga y varios vehículos particulares.

El percance dejó como saldo preliminar a varias personas lesionadas. La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, además de corporaciones de seguridad y protección civil, que permanecerán en el lugar brindando atención.

La vialidad fue cerrada de manera temporal para permitir el trabajo de atención a lesionados y el retiro de las unidades siniestradas. Autoridades exhortaron a conductores y vecinos a extremar precauciones y evitar la zona.

La información aún está en proceso. En las próximas horas se actualizará el número de personas lesionadas y la magnitud de los daños materiales.

