Tres muertos y 15 heridos deja choque múltiple en el Libramiento Bicentenario

Un accidente múltiple en el Libramiento Lerma-Ruta de la Independencia-Bicentenario dejó tres personas muertas y 15 lesionadas, tras choques provocados por densa neblina y quema de pastizales en las orillas de la carretera.

Entre los vehículos involucrados estuvieron 40 automotores, incluyendo tres autobuses —dos provenientes del estado de Michoacán—, un camión de carga, una motocicleta y varios automóviles particulares. En uno de los choques más graves, un camión de pasajeros de la línea Flecha Roja colisionó con un camión de carga, dejando dos muertos, entre ellos el chofer del autobús. En otro percance, un motociclista perdió la vida al impactar con vehículos de emergencia que acudían a atender a los heridos.

Entre los vehículos de auxilio afectados estuvieron un camión de rescate urbano de la Cruz Roja y una ambulancia del SUEM, dejando tres paramédicos lesionados. Los 15 lesionados, incluidos niños y adultos, fueron atendidos en el lugar sin necesidad de traslado a hospital.

Las autoridades acordonaron la zona mientras se retiraban los vehículos y se aseguraba la carretera. La policía vial investiga las causas del choque múltiple, aunque la neblina y la quema de pastizales fueron factores determinantes.

