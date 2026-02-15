Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 15 de Febrero, 2026
HomeNacionalTres muertos y 15 heridos deja choque múltiple en el Libramiento Bicentenario
Nacional

Tres muertos y 15 heridos deja choque múltiple en el Libramiento Bicentenario

Accidente múltiple en el Libramiento Bicentenario involucra 40 vehículos y deja tres muertos y 15 lesionados; neblina y quema de pastizales, factores clave.
15 febrero, 2026
0
466
Choque Libramiento Bicentenario

Foto: Cuartoscuro

Un accidente múltiple en el Libramiento Lerma-Ruta de la Independencia-Bicentenario dejó tres personas muertas y 15 lesionadas, tras choques provocados por densa neblina y quema de pastizales en las orillas de la carretera.

Entre los vehículos involucrados estuvieron 40 automotores, incluyendo tres autobuses —dos provenientes del estado de Michoacán—, un camión de carga, una motocicleta y varios automóviles particulares. En uno de los choques más graves, un camión de pasajeros de la línea Flecha Roja colisionó con un camión de carga, dejando dos muertos, entre ellos el chofer del autobús. En otro percance, un motociclista perdió la vida al impactar con vehículos de emergencia que acudían a atender a los heridos.

LEE MÁS:  Choque frontal en el malecón de La Paz deja dos lesionados en plena noche de …

Entre los vehículos de auxilio afectados estuvieron un camión de rescate urbano de la Cruz Roja y una ambulancia del SUEM, dejando tres paramédicos lesionados. Los 15 lesionados, incluidos niños y adultos, fueron atendidos en el lugar sin necesidad de traslado a hospital.

Las autoridades acordonaron la zona mientras se retiraban los vehículos y se aseguraba la carretera. La policía vial investiga las causas del choque múltiple, aunque la neblina y la quema de pastizales fueron factores determinantes.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidenteLibramiento Bicentenario
Articulo anterior

Marx Arriaga se atrinchera en la SEP: 70 horas de resistencia tras ...

Siguiente articulo

¡San Valentín Rojiblanco! Chivas vence al América y mantiene el paso perfecto