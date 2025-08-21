Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 21 de Agosto, 2025
HomeSeguridadChoque de patrulla desata movilización en La Paz
Seguridad

Choque de patrulla desata movilización en La Paz

El accidente ocurrió mientras estaban activados los códigos de emergencia. Circulan versiones de una persecución, pero hasta ahora las autoridades no han dado detalles ni confirmado lesionados.
Daniela Lara
21 agosto, 2025
0
70
El accidente ocurrió mientras estaban activados los códigos de emergencia.

IMG: Redes sociales

Una patrulla de la Policía Municipal de La Paz chocó frente a la sucursal Banamex, en la intersección de bulevar Forjadores y bulevar Sinaloa, presuntamente mientras los agentes atendían un código de emergencia.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el accidente ocurrió en medio de una persecución policiaca en la que también se habrían registrado disparos de arma de fuego.

En imágenes difundidas en redes sociales se observan ambulancias en la zona, lo que hace suponer la presencia de personas heridas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado lesionados ni han dado detalles del operativo.

Tras el choque de la patrulla, más unidades policiacas y cuerpos de emergencia acudieron al lugar. Pese a ello, el Ayuntamiento de La Paz no ha emitido una versión oficial que aclare lo ocurrido.

Información en proceso…

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

Padres registran a su bebé en Colombia con el nombre de “Chat ...

Siguiente articulo

Hoteles de Los Cabos abren puertas a trabajadores con discapacidad