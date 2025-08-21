Choque de patrulla desata movilización en La Paz

Una patrulla de la Policía Municipal de La Paz chocó frente a la sucursal Banamex, en la intersección de bulevar Forjadores y bulevar Sinaloa, presuntamente mientras los agentes atendían un código de emergencia.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el accidente ocurrió en medio de una persecución policiaca en la que también se habrían registrado disparos de arma de fuego.

En imágenes difundidas en redes sociales se observan ambulancias en la zona, lo que hace suponer la presencia de personas heridas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado lesionados ni han dado detalles del operativo.

Tras el choque de la patrulla, más unidades policiacas y cuerpos de emergencia acudieron al lugar. Pese a ello, el Ayuntamiento de La Paz no ha emitido una versión oficial que aclare lo ocurrido.

Información en proceso…

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.