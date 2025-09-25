Video: Choque entre presos deja al menos 17 muertos en cárcel de Ecuador

Choque entre presos deja al menos 17 muertos en cárcel de Ecuador

Una disputa entre presos de bandas narco rivales dejó al menos 17 muertos en una nueva matanza dentro de una cárcel de Ecuador, sumido en la violencia del narcotráfico, informó la Policía el jueves.

La cifra eleva a 30 el número de presos fallecidos en circunstancias similares en los últimos tres días, además de un guardia penitenciario.

Imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por la AFP muestran a varios hombres tendidos en el suelo con el torso desnudo, ensangrentados y dos de ellos decapitados en la cárcel de Esmeraldas, capital de la provincia homónima en el norte del país.

Las penitenciarías ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de organizaciones criminales que se enfrentan por el poder y protagonizan masacres que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

Los más recientes choques se produjeron en la cárcel del convulso puerto petrolero de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia.

Lee más: UABCS rescata la herencia de la flora en BCS e impulsa turismo sostenible

El lunes en la penitenciaría de la también costera Machala, en el suroeste y próxima a la frontera con Perú, enfrentamientos entre detenidos originaron la muerte de 17 presos y un guardia. Otras 14 quedaron heridas, según información oficial.

La mayor matanza entre presos en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de un centenar de reclusos fue asesinado en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste). Esta es considerada una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica.

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.