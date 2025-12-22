Choque sobre la Transpeninsular deja un lesionado en San José del Cabo

Un accidente vehicular registrado al mediodía de este lunes 22 de diciembre sobre la carretera Transpeninsular, en San José del Cabo, generó la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:01 horas, a la altura del hotel Hilton, en el sentido de Cabo San Lucas hacia San José del Cabo, donde se vieron involucrados dos vehículos, informó el Departamento de Bomberos de San José del Cabo.

Al lugar acudió personal de la Estación #1 Centro , con la unidad de rescate R-01, así como una ambulancia de Saint Luke’s. Como resultado del choque, se reportó una persona lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir la atención médica correspondiente. Las autoridades no reportaron personas atrapadas ni afectaciones mayores a la circulación.

