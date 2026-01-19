Gobierno español califica de “muy raro” el descarrilamiento que dejó al menos 39 muertos

El Gobierno de España calificó este lunes como “muy raro” el descarrilamiento y choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el domingo en Adamuz, provincia de Córdoba, que hasta ahora ha dejado al menos 39 muertos y decenas de heridos, según autoridades y reportes oficiales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que el siniestro —que involucró a un tren de la compañía Iryo en la ruta Málaga-Madrid y un convoy de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva— se produjo en un tramo recto de vías que había sido renovado recientemente, una circunstancia que ha generado interrogantes entre expertos y funcionarios debido a la falta de factores evidentes que justifiquen el descarrilamiento.

“El accidente es tremendamente extraño, especialmente porque la vía estaba renovada y se trataba de un tramo sin curvas peligrosas”, dijo el ministro, citando la evaluación preliminar de especialistas técnicos.

El choque se produjo cuando el tren Iryo salió de los rieles y cruzó a la vía contigua, colisionando con el otro convoy que circulaba en sentido contrario. El impacto dejó vagones gravemente dañados, lo que complicó las labores de rescate y recuperación.

Hasta ahora se reporta que más de 150 personas resultaron heridas, varias de ellas en estado grave, y las autoridades advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar a medida que avanzan las labores de búsqueda en la zona afectada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional y aseguró que se llevará a cabo una investigación transparente sobre las causas del accidente.

Equipos de emergencia, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), han sido desplegados en el lugar para apoyar en el traslado de heridos y el análisis técnico de lo ocurrido, mientras se mantiene suspendido el servicio ferroviario entre Andalucía y otras regiones.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO