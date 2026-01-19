Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 19 de Enero, 2026
HomeInternacionalGobierno español califica de “muy raro” el descarrilamiento que dejó al menos 39 muertos
Internacional

Gobierno español califica de “muy raro” el descarrilamiento que dejó al menos 39 muertos

El siniestro ocurrió en un tramo recto y recién renovado; el ministro Óscar Puente señaló que las circunstancias son "tremendamente extrañas" mientras el país inicia tres días de luto nacional
19 enero, 2026
0
16
choque-trenes-espana-39-muertos-adamuz

Reuters

El Gobierno de España calificó este lunes como “muy raro” el descarrilamiento y choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el domingo en Adamuz, provincia de Córdoba, que hasta ahora ha dejado al menos 39 muertos y decenas de heridos, según autoridades y reportes oficiales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que el siniestro —que involucró a un tren de la compañía Iryo en la ruta Málaga-Madrid y un convoy de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva— se produjo en un tramo recto de vías que había sido renovado recientemente, una circunstancia que ha generado interrogantes entre expertos y funcionarios debido a la falta de factores evidentes que justifiquen el descarrilamiento.

“El accidente es tremendamente extraño, especialmente porque la vía estaba renovada y se trataba de un tramo sin curvas peligrosas”, dijo el ministro, citando la evaluación preliminar de especialistas técnicos.

El choque se produjo cuando el tren Iryo salió de los rieles y cruzó a la vía contigua, colisionando con el otro convoy que circulaba en sentido contrario. El impacto dejó vagones gravemente dañados, lo que complicó las labores de rescate y recuperación.

Hasta ahora se reporta que más de 150 personas resultaron heridas, varias de ellas en estado grave, y las autoridades advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar a medida que avanzan las labores de búsqueda en la zona afectada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional y aseguró que se llevará a cabo una investigación transparente sobre las causas del accidente.

Equipos de emergencia, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME), han sido desplegados en el lugar para apoyar en el traslado de heridos y el análisis técnico de lo ocurrido, mientras se mantiene suspendido el servicio ferroviario entre Andalucía y otras regiones.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidenteEspaña
Articulo anterior

Sheinbaum anuncia credencial única para IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE a contar de ...

Siguiente articulo

Trump envía fuerte mensaje a Europa respecto el Nobel de la Paz ...