Choque deja tres muertos y 14 lesionados en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Un fuerte choque de combis dejó tres personas sin vida y 14 más lesionadas durante las primeras horas de este sábado en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El fatal accidente se registró sobre la carretera Lázaro Cárdenas – La Mira, a la altura de la empresa de paquetería Más Aprisa.

Testigos señalaron que el choque de combis se derivó luego de que una mujer en situación de calle caminaba entre los carriles, los conductores intentaron esquivarla para no atropellarla, sin embargo, terminaron colisionando entre sí.