Choque deja tres muertos y 14 lesionados en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Un fatal accidente se registró la madrugada de este sábado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dejando sin vida a tres personas y a otras 14 con lesiones importantes
Un fuerte choque de combis dejó tres personas sin vida y 14 más lesionadas durante las primeras horas de este sábado en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El fatal accidente se registró sobre la carretera Lázaro Cárdenas – La Mira, a la altura de la empresa de paquetería Más Aprisa.
Testigos señalaron que el choque de combis se derivó luego de que una mujer en situación de calle caminaba entre los carriles, los conductores intentaron esquivarla para no atropellarla, sin embargo, terminaron colisionando entre sí.
Medios locales han dado a conocer los nombres de las personas fallecidas:
• La mujer arrollada, conocida como “Cruzita”, originaria de El Habillal.
• El chofer de la combi del transporte público, Israel C.
• El pasajero José Juan V.
Asimismo, se dieron a conocer algunos nombres de las 14 personas personas que fueron reportadas como lesionadas y posteriormente auxiliadas por paramédicos y trasladados a un hospital para recibir mayor atención médica:
• Eliud T. B., 37 años
• Guillermo R. A., 43 años
• Juan Luis S. V., 78 años
• Ma. de Jesús Z. A., 45 años
• Cecilia Z. T., 45 años
• María Magdalena F. A., 41 años
• Israel R. D., 47 años
• Yael P. P., 19 años
• Esther S. B., 15 años
• Naicer Javier S. E., 20 años
• Juan Pablo L. S., 51 años
• Hay tres más en calidad de desconocidos
Elementos de Seguridad Pública acordonaron la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y de la Fiscalía Regional, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.
