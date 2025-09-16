Choque deja cinco turistas muertos y seis obreros heridos en Cancún, Quintana Roo

Cinco personas fallecidas y seis lesionados dejó un trágico accidente vial registrado este martes en el Boulevard Colosio de Cancún, Quintana Roo.

El accidente registrado este 16 de septiembre frente a la Plaza Cunstorage, de Cancún, fue protagonizado por una camioneta Mitsubishi L200 y una Toyota Avanza, las cueles chocaron de forma frontal.

Debido al fuerte impacto fallecieron cinco personas, incluidos dos menores de edad, y mientras que las otras seis personas han sido reportadas con heridas de gravedad.

Según reportes preliminares, el conductor de la camioneta Mitsubishi L200 gris, circulaba a exceso de velocidad con rumbo al aeropuerto, cuando perdió el control, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra la camioneta Toyota Avanza blanca en la cual viajaba una familia de turistas que se dirigían al centro de la ciudad de Cancún.

En la Mitsubishi L200 viajaban trabajadores de obra, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales cercanos en estado crítico.

El impacto fue tan violento que ambos vehículos quedaron reducidos a escombros, dejando a la mayoría de los ocupantes atrapados entre los restos de metal.

Los cuerpos de emergencia, incluyendo elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos, acudieron rápidamente al lugar para realizar labores de rescate, sin embargo, no pudieron salvar todas las vidas, dejando en sus rostros una gran frustración.



Personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y Servicios Periciales acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las diligencias legales.

Cabe señalar que el Boulevard Colosio, conocido por su alta afluencia vehicular y ser una de las principales vialidades de Cancún, ha sido escenario de múltiples accidentes en los últimos años, muchos de ellos atribuidos al exceso de velocidad y la falta de precaución.